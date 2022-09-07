Beşiktaş'ın yeni transferi Tayfur Bingöl İstanbul'a geldi!
Beşiktaş'ın Alanyaspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Tayfur Bingöl, İstanbul'a geldi. 29 yaşındaki oyuncu sağlık kontrollerinden geçtikten sonra imzayı atacak. İşte ilk görüntüler... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
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