Video Besiktas Videoları Beşiktaş'ın yeni transferi Tayfur Bingöl İstanbul'a geldi!

Beşiktaş'ın yeni transferi Tayfur Bingöl İstanbul'a geldi!

Beşiktaş'ın Alanyaspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Tayfur Bingöl, İstanbul'a geldi. 29 yaşındaki oyuncu sağlık kontrollerinden geçtikten sonra imzayı atacak. İşte ilk görüntüler... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

07 Eylül 2022 | 23:45
VİDEO DEVAM EDİYOR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

00:56
Tayfur Bingöl İstanbul'a geldi! 07 Eylül 2022 | 12:00
01:06
Beşiktaş'ın yeni transferi Redmond İstanbul'da! 07 Eylül 2022 | 12:00
02:44
Beşiktaş’ın yeni transferi Tayfur Bingöl’ün İstanbul’a geliş tarihi belli oldu! 07 Eylül 2022 | 12:00
10:34
Ahmet Nur Çebi'den Ömer Erdoğan'a: Aklını başına alsın! 06 Eylül 2022 | 12:00
02:54
Nathan Redmond Beşiktaş'a doğru! 06 Eylül 2022 | 12:00
01:03
Tayfur Bingöl için takas yöntemi devrede! 05 Eylül 2022 | 12:00
01:41
Toroğlu Beşiktaş'ın penaltısını yorumladı! 05 Eylül 2022 | 12:00
03:29
Maç bitti ortalık karıştı! İşte yaşananların detayları... 05 Eylül 2022 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN