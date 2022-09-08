Fenerbahçe ve Beşiktaş Tayyip Talha Sanuç için Adana Demirspor'la anlaştı! Son karar oyuncunun
Fenerbahçe ve Beşiktaş Adana Demirspor ile Tayyip Talha Sanuç’un transferi konusunda prensip anlaşmasına vardı. Oyuncu iki takım arasında kararını verecek.
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