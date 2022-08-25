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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Kerem Atakan Kesgin'den Emre Belözoğlu itirafı!

Beşiktaş'ın yeni transferi Kerem Atakan Kesgin açıklamalarda bulundu. Kesgin, "8 ve 10 numarada rahat hissediyorum. Takım için çok heyecanlıyım. İnşallah bol bol asist yaparım. Onlar da bol bol gol atar.  Zidane ve Luka Modric idolüm. Türkiye'den de Nuri Şahin ve Emre Belözoğlu'nu çok beğeniyorum." dedi. (BJK SPOR HABERLERİ)

25 Ağustos 2022 | 10:44
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