Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat: Hep birlikte hedeflerimize ulaşacağız!
Olağanüstü seçimli genel kurula giden Beşiktaş'ta yeni başkan belli oldu. Siyah-beyazlıların 35. başkanı Hasan Arat oldu. İşte Hasan Arat'ın seçildikten sonraki ilk açıklamaları... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:30
"Hep birlikte hedeflerimize ulaşacağız!" 03 Aralık 2023 | 12:00
01:36
Erman Toroğlu'dan yıldız isme sert eleştiri! 03 Aralık 2023 | 12:00
00:46
Erman Toroğlu'dan flaş Şenol Güneş sözleri! "Hesabı ondan sorarım" 03 Aralık 2023 | 12:00
00:43
Erman Toroğlu'dan Burak Yılmaz sözleri 19 Kasım 2023 | 12:00
00:40
Çarpıcı tespit! "Beşiktaş'ın bütünleşmesi lazım" 14 Kasım 2023 | 12:00
01:15
"Ghezzal'ın sahada garantisi yok" 13 Kasım 2023 | 12:00
01:14
Burak Yılmaz'ı bu sözlerle eleştirdi! "İyi idare edemedi" 07 Kasım 2023 | 12:00
20:41
Rıza Çalımbay'dan Burak Yılmaz'a sert sözler! 06 Kasım 2023 | 12:00