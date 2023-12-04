Hasan Arat'tan A Spor'a özel açıklamalar: Bugün spor tarihinde ilkler yaşandı!
Beşiktaş'ın 35. başkanı seçilen Hasan Arat, seçim sonrası A Spor mikrofonuna özel açıklamalarda bulundu. Arat yaptığı açıklamada "Ben ve yönetim kurulu üyelerim adına bize gösterilen teveccühün ne kadar ağır bir sorumluluk olduğunun bilincindeyiz. Bugün belki de spor tarihinde ilkler yaşandı. Bu ilkleri her zaman Beşiktaş yaşatır. Ben konuşmamda Serdal Adalı'dan 'kardeşim' diye bahsederken bütün tribünler 'Serdal Adalı' diye bağırdı. Bunlar bir ilktir Beşiktaş'ta. Serdal Adalı büyük Beşiktaşlıdır. Seçimi kazanırsınız, kaybedesiniz, bunların hiçbir önemi yoktur. Ben bugün arkadaşlarımla özel bir gün yaşadım. Aileme, çocuklarıma ve bu kampanyada yanımda olan herkese, tüm Beşiktaşlılara teşekkür ediyorum" dedi.
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