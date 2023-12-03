BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Erman Toroğlu'dan Rachid Ghezzal'e sert eleştiri! "Hiç iyi olmadı hep sakat"
Trendyol Süper Lig'in 14. hafta karşılaşmasında MKE Ankaragücü sahasında Beşiktaş'ı konuk etti ve maç 1-1 eşitlikle sona erdi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, mücadeleyi değerlendirirken siyah-beyazlılardaki sakatlıklara dikkat çekti. Toroğlu, "‘Ghezzal sakatlandı’ diyorlar, hiç iyi olmadı ki hep sakat. Türkiye’deki futbolun bu hale gelmesinin sebebi menajerlerdir." ifadelerini kullandı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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