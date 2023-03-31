Beşiktaş'ın talebi hakkında çarpıcı sözler! "Şampiyonlar Ligi'yle bir tutulamaz"
A Spor yorumcusu Serdar Kelleci, Son Sayfa programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kelleci, "4 takımlı Şampiyonlar Ligi gruplarının talimatnamesi farklı bir şeydir. 18-19 takımlı statüyle bunu bir tutamazsın" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri
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