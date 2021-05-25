Beşiktaş'ın Rosier ve Ghezzal planı ortaya çıktı! Transferde Cyle Larin detayı...

Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ta yeni sezon transfer planlaması belli oldu. A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ bu konu hakkında açıklamalarda bulundu. Sarıdağ, "Beşiktaş'ta Larin'e gelebilecek yüksek bonservis bedeli ile Valentin Rosier 1 sene daha kiralık, Ghezzal'ın ise bonservisi ile takıma katılması planlanıyor." dedi. (BJK spor haberleri)

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