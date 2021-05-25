25 Mayıs 2021, Salı
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Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın yıldızı Ghezzal için flaş yorum! "Gelecek sezon..."
Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ta, yeni sezon çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılardaki son gelişmeleri A Spor yorumcusu Ahmet Akcan değerlendirdi. Akcan, "Ghezzal'ın gelecek sezon, bu sezondan daha iyi bir performans sergilemesini kimse beklemesin." dedi. (BJK spor haberleri)
25.05.2021
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