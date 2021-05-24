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Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'dan transfer sözleri! "Avrupa'ya gitmek istiyorum"
Beşiktaş'ın ve Ümit Milli Takım'ımızın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Canlı yayında geleceği hakkında konuşan 20 yaşındaki kaleci, "Avrupa'ya gitme hedefim var, doğru zamanda doğru yerde oynamak istiyorum" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
24.05.2021
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