03 Haziran 2019, Pazartesi
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Beşiktaş'ın gözü Yasin Öztekin'de
Beşiktaş, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda Göztepe'de forma giyen Yasin Öztekin'i gündemine aldı.
03.06.2019
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