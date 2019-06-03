03 Haziran 2019, Pazartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Beşiktaş'ta yeni dönem

Beşiktaş'ın yeni teknik patronu Abdullah Avcı, altyapı ve transferde önemli hamleler yapmaya hazırlanıyor.
03.06.2019

Beşiktaş'ta yeni dönem Beşiktaş'ta yeni dönem 03.06.2019
Beşiktaş'ın gözü Yasin Öztekin'de Beşiktaş'ın gözü Yasin Öztekin'de 03.06.2019
Fikret Orman şampiyonluğa inanıyor Fikret Orman şampiyonluğa inanıyor 03.06.2019
Abdullah Avcı resmen Beşiktaş'ta Abdullah Avcı resmen Beşiktaş'ta 01.06.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Beşiktaş'tan dikkat çeken paylaşım: Av zamanı! Beşiktaş'tan dikkat çeken paylaşım: Av zamanı! 01.06.2019
Fikret Orman: Abdullah Avcı hayırlı olsun Fikret Orman: Abdullah Avcı hayırlı olsun 01.06.2019
Transferin gözdesi Vedat Muriç Transferin gözdesi Vedat Muriç 31.05.2019
En golcü yedekler Beşiktaş'ın En golcü yedekler Beşiktaş'ın 31.05.2019
Guti Beşiktaş'tan ayrıldı Guti Beşiktaş'tan ayrıldı 31.05.2019
Ahmet Ürkmezgil: Avcı'dan beklentimiz şampiyonluk Ahmet Ürkmezgil: Avcı'dan beklentimiz şampiyonluk 31.05.2019
Abdullah Avcı Fulya Tesisleri'ne geldi! İşte ilk görüntüler Abdullah Avcı Fulya Tesisleri'ne geldi! İşte ilk görüntüler 31.05.2019
Abdullah Avcı tesislerden ayrıldı Abdullah Avcı tesislerden ayrıldı 31.05.2019
Abdullah Avcı Nevzat Demir Tesisleri'nde Abdullah Avcı Nevzat Demir Tesisleri'nde 31.05.2019
Beşiktaş'a Alman sol kanat Beşiktaş'a Alman sol kanat 31.05.2019
Beşiktaş'tan flaş Abdullah Avcı açıklaması Beşiktaş'tan flaş Abdullah Avcı açıklaması 30.05.2019
Azubuike'nin maliyeti belli oldu Azubuike'nin maliyeti belli oldu 30.05.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Hasan Ali Kaldırım'a Premier Lig'den dev talip!
Emre Belözoğlu kararını resmen açıkladı! Transfer... Son dakika haberleri...
Mario Balotelli'den transfer açıklaması: Şeref duyarım
Fenerbahçe'nin transferi resmen açıklandı!
Aatif Chahechouhe'dan sürpriz transfer kararı!
İşte Beşiktaş'ın ilk transferi!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör