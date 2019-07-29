29 Temmuz 2019, Pazartesi
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Beşiktaş'a Nijeryalı sol bek
Beşiktaş, Bundesliga ekibi Paderborn'un 23 yaşındaki futbolcusu Jamilu Collins'e kiralama teklifinde bulunduğu öğrenildi. Beşiktaş bu teklifin reddedilmesi halinde transferi bonservis bedeliyle bitirmeye çalışacak.
29.07.2019
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