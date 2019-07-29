29 Temmuz 2019, Pazartesi

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Beşiktaş'a gündem stoper transferi

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gözler stoper transferine çevrildi. Siyah beyazlı yönetim, Martins Indi ve Karol Mets için temas halinde.
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