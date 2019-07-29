29 Temmuz 2019, Pazartesi
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Atiba Hutchinson sakatlığı nedeniyle kamptan ayrıldı
Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Atiba Hutchinson sakatlığı nedeniyle siyah beyazlı ekibin Avusturya'daki kampından ayrıldı. Siyah beyazlı ekipte Atiba'nın durumuyla ilgili son gelişmeleri Beşiktaş'ın Avusturya'daki kampında bulunan A Spor muhabiri Hakan Gündoğar aktardı.
29.07.2019
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