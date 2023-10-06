Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş görevinden istifa etti!
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Beşiktaş evinde Lugano'ya 3-2 mağlup oldu. Son karşılaşmalarda alınan kötü sonuçların ardından siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş görevinden istifa etti. Detayları A Spor muhabiri Furkan Yıldız aktardı. | Beşiktaş haberleri
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:40
Beşiktaş'ta Şenol Güneş istifa etti! 06 Ekim 2023 | 12:00
00:58
"Beşiktaş o stresi kaldıramıyor" 02 Ekim 2023 | 12:00
03:39
Aboubakar'ın topa müdahalesi penaltı mı? 01 Ekim 2023 | 12:00
01:25
Toroğlu'dan Konyaspor - Beşiktaş maçı sözleri! 01 Ekim 2023 | 12:00
01:21
"Camiası için kötü mesaj" 01 Ekim 2023 | 12:00
02:26
Çebi'den Salih Uçan sözleri! 28 Eylül 2023 | 12:00
01:42
"Şenol Güneş bunu yapmamalıydı" 28 Eylül 2023 | 12:00
00:59
Erman Toroğlu: Beşiktaş'ı ne hale getirdiniz! 27 Eylül 2023 | 12:00