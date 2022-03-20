Beşiktaş'a flaş eleştiri! "Ceza sahasına giren futbolcular..."
Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş sahasında Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılarda yaşanan son detayları A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu değerlendirdi. Şahinoğlu, "Beşiktaş sezon başından bu yana iyi oynayan pozisyona giren bir takım ancak ceza sahasına girdiği anda bitiricilik sağlayamıyor." dedi.
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