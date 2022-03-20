Beşiktaş'ın Hatayspor karşısındaki puan kaybını böyle yorumladı! "Önder Karaveli'nin en büyük hatası..."
Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından A Spor yorumcusu Hayri Beşer de önemli değerlendirmelerde bulundu. Beşer, "Batshuayi ve Larin varken Güven Yalçın'ın da oyunda olması oyun kurulumunu etkileyen bir durumdu. Organizasyon becerisine sahip bir oyuncuya ihtiyaç vardı. Önder Karaveli'nin bu tercihi yanlıştı" dedi. İşte o sözler...
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