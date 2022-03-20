Beşiktaş'tan Valerien Ismael hamlesi! Anlaşma...
Beşiktaş, Fransız teknik direktör Valérien Ismaël ile 1+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlamak üzere. Alternatifi Daniel Farke olan Fransız teknik adamın siyah beyazlılar ile anlaşma sürecine dair son detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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