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Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı devre arasında Erman Toroğlu: Beşiktaş'ın akordu bozuk

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş'ın, Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçın devre arasında A Spor yorumcusu Erman Toroğlu değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Beşiktaş'ta önemli oyuncular var çok güzel, on dakikada işi bitirdiler ama sonrası iyi değil. Beşiktaş takımında akort bozuk. Türkiye liginde iş yapar ama Şampiyonlar Ligi'nde bu kadroyla çıkarsan arka tarafını duman ederler." dedi. (BJK spor haberleri)
11.09.2021
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