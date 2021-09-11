11 Eylül 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta sürpriz! İşte Sergen Yalçın'ın Alex Teixeira planı
Sabah Gazetesi muhabiri Ogün Şahinoğlu, Sabah Sporu programında Malatyaspor maçı öncesi Beşiktaş'taki son gelişmeleri değerlendirdi. Şahinoğlu, "Dünkü taktik idmanda Alex Teixeira'nın ilk 11'de denendiği bilgisi geldi. Normal şartlarda Brezilyalı yıldız Borussia Dortmund maçına saklanacaktı. Milli arayı sakat geçirmişti. Ancak Sergen Yalçın, Teixeira'nın maç temposu yakalaması için ilk 11'de değerlendirmeyi planlıyor" ifadelerini kullandı. İşte ayrıntılar... | Son dakşka Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
11.09.2021
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