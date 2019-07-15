15 Temmuz 2019, Pazartesi
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Beşiktaş transferi böyle duyurdu
Beşiktaş, ABD'li futbolcu Tyler Boyd'u transfer ettiğini sosyal medyadan bu video ile duyurdu.
15.07.2019
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