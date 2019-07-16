16 Temmuz 2019, Salı
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Tyler Boyd resmen Beşiktaş'ta
Beşiktaş'ta transfer harekatı başladı... Siyah-beyazlılar, daha önce anlaşmaya vardığı Tyler Boyd ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
16.07.2019
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