16 Temmuz 2019, Salı

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Tyler Boyd resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş'ta transfer harekatı başladı... Siyah-beyazlılar, daha önce anlaşmaya vardığı​ Tyler Boyd ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
16.07.2019

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