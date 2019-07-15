15 Temmuz 2019, Pazartesi

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Beşiktaş Vitor Hugo'yla anlaştı

A Spor'da yayınlanan Son Sayfa programına telefonla canlı bağlanan teknik direktör Mahmut Alpaslan, Beşiktaş'ın Fiorentina'da forma giyen Vitor Hugo'yla %95 oranında anlaştığını belirtti. Alpaslan, "Beşiktaş, Fiorentina'ya Vitor Hugo için kiralama teklifi yapacak" dedi.
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