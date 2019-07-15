Beşiktaş yeni transferini açıklıyor

Beşiktaş’ta trasnfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Beşiktaş, sosyal medya hesabından taraftarı heyacanlandıran “Come To Beşiktaş” paylaşımı yaptı. A Spor Muhabiri Hakan Gündoğar, Ana Haber programına canlı bağlanarak transfere dair detay ve gelişemeleri aktardı. Gündoğar, “Beşiktaş, 19.03’te Tyler Boyd transferini açıklayacak” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın paylaşımı;

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