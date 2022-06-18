BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Flaş Romain Saiss sözleri! "Bir Kim veya Marcao değil"
Beşiktaş, Domagoj Vida'dan boşalan stoper mevkisini bonservisi elinde olan Romain Saiss ile güçlendirdi. Siyah-beyazlıların bu transferini A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan yorumladı. Alpaslan, "Romain Saiss, bir Kim veya Marcao değil." ifadelerini kullandı. | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
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