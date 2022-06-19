BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal'da flaş Wout Weghorst gelişmesi!
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Golcü transferi yapmak isteyen siyah beyazlı ekibin hedefindeki isim ise Wout Weghorst'tu. Hollandalı oyuncuyla yapılan son görüşmenin detayları ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
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