BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan Emrecan Uzunhan hamlesi!
Önümüzdeki sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Süper Lig'in yeni ekibi İstanbulspor'dan Emrecan Uzunhan'ı transfer listesine aldı. Siyah-beyazlılar, İstanbul temsilcisiyle salı günü son kez bir araya gelecek. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
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