TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta yeniden Muleka sesleri!
Beşiktaş transfer haberi: Siyah-beyazlılarda yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Beşiktaş, Burnley ile anlaşmaya sağlayamayan Muleka için yeniden devreye girdi. Konuyla ilgili bilgileri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. İşte o sözler...
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