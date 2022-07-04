Beşiktaş ile Standard Liege pazarlık masasında! Muleka transferde kolaylık istedi
Beşiktaş transfer haberi: Siyah-beyazlılarda yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürerken gündemdeki isimlerden biri de geçtiğimiz sezonu Kasımpaşa'da tamamlayan ve bonservisi Standart Liege'de bulunan Jackson Muleka'ydı. Genç oyuncunun transferine dair flaş bir gelişme yaşandı. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. İşte o sözler...
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