Video Besiktas Videoları Beşiktaş ile Standard Liege pazarlık masasında! Muleka transferde kolaylık istedi

Beşiktaş ile Standard Liege pazarlık masasında! Muleka transferde kolaylık istedi

Beşiktaş transfer haberi: Siyah-beyazlılarda yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürerken gündemdeki isimlerden biri de geçtiğimiz sezonu Kasımpaşa'da tamamlayan ve bonservisi Standart Liege'de bulunan Jackson Muleka'ydı. Genç oyuncunun transferine dair flaş bir gelişme yaşandı. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. İşte o sözler...

04 Temmuz 2022 | 15:18
VİDEO DEVAM EDİYOR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

03:11
Muleka transferde kolaylık istedi! 04 Temmuz 2022 | 12:00
01:38
Beşiktaş'tan Emrecan Uzunhan hamlesi! 03 Temmuz 2022 | 12:00
02:10
Beşiktaş'ta yeniden Muleka sesleri! 03 Temmuz 2022 | 12:00
01:36
Beşiktaş'ta Teixeira'nın sözleşmesi feshediliyor! 02 Temmuz 2022 | 12:00
02:04
Kartal'a Muleka'dan kötü haber! 30 Haziran 2022 | 12:00
02:10
Atiba 1 yıl daha Beşiktaş'ta! 29 Haziran 2022 | 12:00
02:09
Rıdvan Yılmaz neden açıklanmadı? Frankfurt... 29 Haziran 2022 | 12:00
07:26
Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması! 27 Haziran 2022 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN