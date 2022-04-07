BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Alexander Sörloth ve Trabzonspor...
Adı Beşiktaş ile anılan Alexander Sörloth hakkında Spor Ajansı programında A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sarıdağ, "Alexander Sörloth'un Türkiye'ye gelmesinde öncelik Trabzonspor'un." dedi.
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