BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş için flaş Talisca sözleri! "Gündemi meşgul etmesi tuhaf"
Beşiktaş'ta Anderson Talisca defteri kapandı. Birçok kez sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Brezilyalı yıldız oyuncu transfer haberlerini sonlandırdı. Talisca, Al Nassr formasını giymeye devam edeceğini açıkladı. A Spor yorumcusu Murat Özbostan, Talisca hakkında konuştu. Özbostan, "Talisca dengesiz bir oyuncu. Açıklamaları birbirini tutmuyor. Beşiktaş'ın gündemini meşgul etmesi de tuhaf." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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