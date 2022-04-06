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Beşiktaş için flaş yorum! "Valerien Ismael'in takıma en büyük etkisi..."

Beşiktaş'ta Trabzonspor karşısında sergilenen futbol büyük beğeni aldı. A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan siyah-beyazlılarının performansını değerlendirdi. Alpaslan, "Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in takıma kazandırdığı en önemli etki yüksek tempo olmuş. özellikle ilk 30 dakika inanılmaz bir pres sergilediler." dedi.

06 Nisan 2022 | 08:48
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