BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR HABERLERİ | Rosier - Nwakaeme... İşte derbinin dev eşleşmesi!

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş evinde Trabzonspor'u konuk ediyor. Ligde çıkış arayan siyah beyazlı ekipte bazı isimlerin formsuzluğu dikkat çekiyor. Bordo mavili ekip ise orta saha ve hücum hattı ile ön plana çıkıyor. A Spor yorumcusu Hayri Beşer, maç öncesinde Beşiktaşlı Rosier ve Trabzonsporlu Nwakaeme eşleşmesini değerlendirdi. Beşer, "Rosier bu maçta Nwakaeme ile karşı karşıya gelecek. Nwakaeme'nin akıl oyunları ve ortaya koyacağı psikolojik korku, Rosier'in performansını olumsuz etkileyebilir. Nwakaeme-Rosier eşleşmesinin galibi Nwakaeme olabilir." dedi. | Beşiktaş - Trabzonspor haberleri (BJK - TS spor haberi)

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