BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Asbaşkanı Fatih Hakan Trabzonspor maçı öncesinde A Spor canlı yayınına katıldı!

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş evinde Trabzonspor'u konuk ediyor. Dev derbi öncesinde Beşiktaş Asbaşkanı Fatih Hakan A Spor canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Hakan, "Çok iyi bir takım kurduk ama şanssızlıklar peşimizi bırakmadı. Bu kadar sakatlık normal değil. Kafamızdaki takım oyununu bir türlü oynayamadık ama artık ligdeyiz. Hedefimiz şampiyonluk. Trabzonspor iyi bir ekip ama hedefimiz galibiyet. Bazı algılar oluşturuluyor. Beşiktaş şampiyon olacak diye bir algı kuruluyor. Gereksiz algı yaratmaya gerek yok. Geçen sene de kötü başladık ama Fenerbahçe'yi yendikten sonra iyi bir seri yakaladık ve şampiyon olduk. Bugün de Trabzonspor galibiyeti ile çıkış yakalamak istiyoruz. Gereksiz algılardan bir diğeri de Sergen hoca ile yönetim arasında bir sorun varmış algısı. Hoca ile aramıza kimse giremez, hocayı çok seviyoruz. Algı yaratanlar umduklarını bulamazlar. Hakemler konusunda da herkes adalet bekliyor. Yeni kurul umarın bu süreci en iyi şekilde yönetecektir." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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