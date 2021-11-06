BEŞİKTAŞ | TRABZONSPOR HABERLERİ - Beşiktaş-Trabzonspor derbisi oynanacak mı? İşte Dolmabahçe'den son durum!

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş evinde Trabzonspor 'u konuk edecek. Trabzonspor ligde namağlup liderliğini devam ettirirken Beşiktaş çıkış arıyor. Dev derbi öncesinde İstanbul'un genelinde yoğun bir sis hakim. Hava durumuna bakıldığında sisin ilerleyen saatlerde devam edebileceği aktarıldı. A Spor muhabiri Sercan Dikme, Dolmabahçe'den bilgileri verdi. Dikme, "Sabah saatlerinde sis oranı azdı ancak ilerleyen saatlerde siste artış görünüyor. Stada girdiğimde görüş açısında bir sorun yok. Ancak meteorolojinin açıklamasına göre rüzgar çıkmazsa sis oranı artabilir." dedi. Beşiktaş - Trabzonspor haberleri (BJK - TS spor haberi)

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