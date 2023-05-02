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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten sakatlık açıklaması! "Durumlarını takip ediyoruz"

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak. Zorlu mücadele için çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, önemli açıklamalarda bulundu. İşte Şenol Güneş'in sözleri... | Beşiktaş haberleri

02 Mayıs 2023 | 19:03
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Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak. Zorlu mücadele için çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN SÖZLERİ:

En iyi aydınlanma aracı güneştir. Bedavadır. Faydalanmasını bilmek lazım. Işığın en düşük olduğu mumdur ama mum da aydınlanmak için kendini yakar.

Omar Colley ve Salih'in ufak bir ağrısı var, onların durumunu takip edeceğiz. Diğerlerinin yorgunluk durumu var. Demek ki çok çalıştılar. Çok çalışınca bu oluyorsa, demek ki daha hazır olmalılar. Tabii böyle bir maçtan sonra bir gün daha dinlenmeleri de normal.

Hava güzel, saha güzel. Maçta da öyleydi. Ama o güzelliği yapan oynanan oyundur, oyuncuların arzusu, taraftarın beklediği coşku, birlikte hareket etmek, pes etmemek, oyunun bütün gereklerini yerine getirmektir.

Güzelliği veren bir takım yan sebepler vardır ama işinizi iyi yaptığınızda saha da, hava da güzel görünüyor. Sağlığınız yerinde değilse, işiniz iyi değilse güneş vursa da olur vurmasa da olur. Güzellikler önce içimizde sonra dışarıda olur. İç ve dış motivasyonumuz bugün itibariyle yerinde.

Weghorst ile Aboubakar'ı kıyaslamak istemiyorum. İkisi de iyi oyuncu. Weghorst bizle gol attı, Aboubakar daha önce de bizimleydi. Şimdi de bizimle. Yetenekleri, oyuncu karakteri ve ait olma duygusuyla çok ön planda ama hala zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ama yeteneklerini tartışmıyorum. O da kapatmak için çalışıyor. Daha önceki form grafiğini yakalayacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ta iyi işler yaptı, şimdi de yapıyor. Memnunuz ondan.

Benim ağzımdan çok şey yazılıyor, "Şampiyonluk hayal değil, şampiyon oluruz, bitti" hiçbiri doğru değil. Ligdeki sıralamaya bakmadan, her maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. Her maçtan sonra da analizimizi yapacağız. Bugün de aynısını yaptık. Maçtan önce düşündüğümüz şeylerin hayata geçmesi bizi mutlu etti. Ama yine de eksiklerimiz oldu. Bu eksiklerimiz savunmada ve hücumda azdı. O bakımdan iyi.

Lideri yendik ama şampiyonluk getirmedi bize. Birincinin yerine geçmedik. Antalyaspor maçını nasıl kazanırız. Onu düşüneceğiz. Toplam 4 maçımız var. Bu seneki ligin gidişinde olumsuzluklar var. Bizi değil, birçok takımı etkileyebilir. Bazen 3, bazen 15 günde maç yapıyorsunuz. Maalesef onu da yaşayacağız. Antalyaspor maçından sonra oyunculara 3-4 gün izin vereceğim.

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