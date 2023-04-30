BEŞİKTAŞ GALATASARAY CANLI İZLE | Beşiktaş - Galatasaray maçı saat kaçta? BJK GS maçı hangi kanalda? İşte detaylar...
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Kritik derbide Ali Şansalan düdük çalacak. Siyah-beyazlılarda Dele Alli, Rachid Ghezzal, Tayyip Talha Sanuç maçta süre alamayacak. Omar Colley'in durumu ise belirsizliğini koruyor. Galatasaray'da ise eksik futbolcu bulunmuyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri bulunuyor. Peki, Beşiktaş - Galatasaray maçı saat kaçta? BJK GS maçı hangi kanalda? İşte derbiye dair tüm detaylar... | Son dakika spor haberleri (BJK GS spor haberi)
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