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Beşiktaş'ın şampiyonluk umudu! Son 10 karşılaşmada...

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelmesinin arıdndan yakaladığı çıkışla şampiyonluk yarışına geri döndü. Son 10 maçta yenilmeyen siyah-beyazlıların 2.26 puan ortalaması bulunuyor. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

03 Mayıs 2023 | 09:03
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