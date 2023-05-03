Beşiktaş'ın şampiyonluk umudu! Son 10 karşılaşmada...
Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelmesinin arıdndan yakaladığı çıkışla şampiyonluk yarışına geri döndü. Son 10 maçta yenilmeyen siyah-beyazlıların 2.26 puan ortalaması bulunuyor. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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