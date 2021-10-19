Beşiktaş Sporting maçı sonrası Sergen Yalçın'dan mağlubiyet yorumu! "Bu maç 4-1'lik maç değil"

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında temsilcimiz Beşiktaş sahasında Sporting'i konuk etti ve sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Mücadelenin ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, "Böyle bir skor olmamalıydı. Basit goller yedik." şeklinde konuştu. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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