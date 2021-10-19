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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Nur Çebi Sporting maçı öncesi A Spor'a katıldı!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. maçında Beşiktaş bu akşam saat 19:45'te Sporting'i konuk edecek. Maçın öncesinde A Spor canlı yayınına katılan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi özel açıklamalarda bulundu. Başkan Çebi yapmış olduğu açıklamalarda, "Şampiyonlar Ligi'nde bütün takımlar güçlü. İddialı olmak için bu maçı kazanmamız gerekiyor. Ajax maçında genç çocuklarımızın performansı beni umutlandırdı.Tribündeki taşkınlık sorunlarını çözmemiz lazım. Taraftarların görevi taşkınlık yapmak değil. Kendilerinden bu konuda ricada bulunuyorum." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
19.10.2021
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