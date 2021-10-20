20 Ekim 2021, Çarşamba
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Taner Karaman'dan Sergen Yalçın'a eleştiri: Bile bile lades
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Sporting'e 4-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından 'Sabah Sporu' programında A Spor yorumcusu Taner Karaman değerlendirmelerde bulundu. Karaman, "Sergen Yalçın'ın açıklamalarına katılmıyorum. Bile bile lades denir buna. Rakip takım duran toplara çok iyi çalışmış." dedi. (BJK spor haberleri)
20.10.2021
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