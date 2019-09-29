29 Eylül 2019, Pazar
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"Beşiktaş seyircisi Fikret Orman'ı sevemedi"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Trabzonspor - Beşiktaş maçının ardından flaş açıklamalarda bulundu.
29.09.2019
Toroğlu, "Şenol Güneş ile Fikret Orman hep barıştılar gözüküyor ama çok iyi olmadı araları. Seyirci Şenol Güneş'i seviyordu, Fikret Orman'ı sevemedi Beşiktaş seyircisi. Fikret Orman'ın ilk aşkı vardı dört senedir ve bu sene getirdi." ifadelerini kullandı.
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