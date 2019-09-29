Reha Kapsal: Burak'ın fiziksel yetersizliği var

A Spor yorumcusu Reha Kapsal, Trabzonspor - Beşiktaş maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Kapsal, "Burak'ın fiziksel yetersizliği var. Atiba sakatlıktan dönüşü zaten sıkıntılı. Roco'ya o kadar para verildi, Necip ile başlıyorsun. Caner'in kaç senedir savunma zafiyeti devam ediyor. Karius hiçbir zaman Fabri'nin yarısı kadar performans vermedi." ifadelerini kullandı.