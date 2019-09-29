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"Kim gelirse gelsin taraftar Sergen Yalçın'ı isteyecek"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Trabzonspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi.
29.09.2019

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Trabzonspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi. Toroğlu, "Beşiktaş'ın başına kim gelirse gelsin taraftar Sergen Yalçın'ı isteyecek." ifadelerini kullandı.

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