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Beşiktaş seri yakalamak istiyor

Süper Lig'de galibiyet seriyi yakalamayı hedefleyen Beşiktaş'ta gözler Ankaragücü maçına çevrildi... Teknik direktör Abdullah Avcı, kritik maç öncesi ilk 11'ini şekillendirmeye çalışıyor.
15.10.2019

Tecrübeli teknik adam cezası biten Mohamed Elneny'nin dönmesiyle sadece orta sahada değil taktik açıdan da bazı değişikliklere gidecek.

Elneny ile Atiba'yı yan yana oynatmayı planlayan Avcı önde ise Adem Ljajic'i görevlendirecek.

N'Koudou, Oğuzhan ve Dorukhan gibi yıldızların sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak olmaları da bir takım mecburi değişiklikleri beraberinde getirecek. Aytemiz Alanyaspor maçında gol atan Diaby'yi ilk 11'de oynatmayı düşünen Abdullah Avcı, son maçlarda çıkış yakalayan Lens'i de Ankaragücü maçında sahaya sürmeyi planlıyor.

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