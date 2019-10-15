15 Ekim 2019, Salı

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Ljajic futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istiyor

Beşiktaş'ın Sırbistan Milli Takımı'nda forma giyen futbolcusu Adem Ljajic, geldiği günden beri siyah-beyazlı takımın kendisini büyülediğini belirterek, "Futbolu burada bırakmak isterim." dedi. Milli takım kampında bulunan Ljajic, yaptığı açıklamada, takım olarak sezona kötü başladıklarını belirterek, ne kendi ne de takım performansından memnun olduğunu dile getirdi.
15.10.2019

Ljajic, kazandıkları son Aytemiz Alanyaspor maçının kendileri için bir dönüm noktası olması temennisinde bulunarak, "İlk maçlardaki zayıf oyunumun farkındayım ve sorumluluğu üstleniyorum. Daha iyisini yapmalıyım ve yapabilirim. En önemlisi kendime inanmam." diye konuştu.

Milli arayı Beşiktaş'taki hedeflerine odaklanmak için fırsata çevireceğini kaydeden Ljajic, "Takım olarak hep birlikte bu krizden hızlıca çıkacağımıza inancım tam." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in kendileri için UEFA Avrupa Ligi'nden daha önemli olduğunu belirten Ljajic, "Lige kötü başlasak da üst sıralardaki takımlardan çok geride değiliz. Hedefimiz şampiyon olmak, ancak Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir saygıyı hak eden büyük rakipler." değerlendirmesinde bulundu.

Ljajic, Avrupa Ligi'nde de kendileri için henüz hiçbir şeyin bitmediğini vurgulayarak, Braga maçını kazandıkları takdirde grupta ilk iki sıra için ciddi bir fırsat yakalayacaklarını söyledi.

"Futbolu burada bırakmak isterim"

Kariyerini Beşiktaş'ta sonlandırma olasılığına ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Ljajic, "Neden olmasın? İstanbul harika bir şehir. Beşiktaş, beni ilk görüşte etkileyen, büyüklüğü ve gelenekleriyle büyüleyen bir kulüp. Taraftar muazzam. İmkanlarımız kusursuz. Futbolu burada bırakmak isterim." ifadelerini kullandı.

Hırvat futbolcu Domagoj Vida'nın kendisine çok yardımcı olduğunu kaydeden Ljajic, "Vida benden daha uzun süredir Beşiktaş'ta. Ne zaman ihtiyacım olsa yardım etmeye hazır oldu." şeklinde konuştu.

İtalya'nın Fiorentina takımının kendisinde özel bir yere sahip olduğunun altını çizen Ljajic, "Fiorentina benim yurt dışındaki ilk takımım. Orada harika yıllar geçirdim. Çok güzel hatıralarım var. Bir gün Beşiktaş'tan ayrılmak zorunda kalırsam, Fiorentina'ya gitmek isterdim." diyerek sözlerini tamamladı.

Beşiktaş'ta sezon sonunda bir seçim daha olacak "Beşiktaş'ta sezon sonunda bir seçim daha olacak" 14.10.2019
Beşiktaş'ta seçime doğru Beşiktaş'ta seçime doğru 14.10.2019
Beşiktaş'ta yeni başkan kim olacak? Beşiktaş'ta yeni başkan kim olacak? 14.10.2019
CSKA Moskova Ljajic'i istiyor CSKA Moskova Ljajic'i istiyor 14.10.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
İskoçya'dan Beşiktaş için ilginç iddia İskoçya'dan Beşiktaş için ilginç iddia 12.10.2019
Dorukhan Toköz'den Beşiktaş'a iyi haber Dorukhan Toköz'den Beşiktaş'a iyi haber 12.10.2019
Beşiktaş'ta borç 3 milyar TL'ye çıktı Beşiktaş'ta borç 3 milyar TL'ye çıktı 12.10.2019
Serdal Adalı'dan transfer açıklaması Serdal Adalı'dan transfer açıklaması 12.10.2019
Serdal Adalı bir adım önde "Serdal Adalı bir adım önde" 12.10.2019
Beşiktaş'ta başkanlığa 4 aday çıktı Beşiktaş'ta başkanlığa 4 aday çıktı 11.10.2019
Beşiktaş için Aboubakar iddiası Beşiktaş için Aboubakar iddiası 11.10.2019
Serdal Adalı resmen Beşiktaş başkanlığına aday oldu! İşte ilk sözleri Serdal Adalı resmen Beşiktaş başkanlığına aday oldu! İşte ilk sözleri 10.10.2019
Ahmet Nur Çebi kararını verdi! Aday olacak mı? Ahmet Nur Çebi kararını verdi! Aday olacak mı? 09.10.2019
Erol Kaynar: Başkanlık düşüncem yok Erol Kaynar: Başkanlık düşüncem yok 09.10.2019
Dorukhan Toköz'den taraftarlara mesaj Dorukhan Toköz'den taraftarlara mesaj 09.10.2019
Burak Türkiye'nin en iyi santrforlarından biri ama... "Burak Türkiye'nin en iyi santrforlarından biri ama..." 08.10.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Sosyal medyada Merih Demiral çılgınlığı! "Ramos ve Pique'den daha iyi"
Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Menajeri resmen açıkladı
Usta yazardan Burak Yılmaz ve Ozan Tufan'a sert sözler!
Şenol Güneş'ten Fransız gazeteciye tokat gibi yanıt!
A Milli Takım Fransa'dan istediğini aldı! İşte güncel puan durumu...
İşte A Milli Takım'ın grubunda puan durumu! EURO 2020...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör