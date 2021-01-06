06 Ocak 2021, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Beşiktaş-Rizespor maçı sonrası Levent Tüzemen'den flaş sözler! "Göz açıp kapayıncaya kadar..."
Beşiktaş'ın, Rizespor'u 6-0 mağlup ettiği maçın ardından 'Takım Oyunu' programında Levent Tüzemen flaş açıklamalarda bulundu. Tüzemen, "Göz açıp kapayıncaya kadar Beşiktaş farkı 6'ya getirdi" ifadelerini kullandı.
06.01.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Ağaoğlu'ndan transfer sözleri! "1-2 kişiyle..."
- Mehmet Emin Uluç:"Sadık'ın Disiplini ve Aidiyetine Tüm Takım Önünü İliklemeli" / Sabah Sporu
- Flaş Berat Özdemir yorumu! "Çok yönlü bir futbolcu"
- Savaş Çorlu:"Marcao En Az 15 Milyon Euro" / A Spor / Spor Ajansı / 05.01.2021
- Mesut Özil Fenerbahçe yolunda
- Premier Lig'de maçlar ertelenecek mi?
- Emre Bol:"Pelkas'ın İçinden Bir Alex Çıkar" / A Spor / Spor Ajansı / 05.01.2021
- Mesut Özil Fenerbahçe yolunda
- Canlı yayında açıkladı! "Sadece Onyekuru yetmez"
Daha Fazla Gör
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları