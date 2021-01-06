Canlı yayında Mandzukic teklifini açıkladı! "Garanti ücret..."

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ın Mandzukic ile ilgileniyoruz açıklamasının ardından transferdeki son detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Dikme, "Beşiktaş kulübü Mandzukic'e garanti ücreti az, şampiyonluk primleri yüksek bir teklif yaptı" dedi.

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