Beşiktaş Mario Mandzukic'in alternatifini buldu! Hulk...

Hücum bölgesine takviye yapmak isteyen Beşiktaş, bu mevki için Mario Mandzukic ile temaslarını sıklaştırmıştı. Siyah-beyazlılar, Hırvat golcüyle anlaşamaması durumunda alternatifi bir başka dünya yıldızında buldu. Beşiktaş'ın B planı, bonservisi elinde olan Hulk. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

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