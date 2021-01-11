11 Ocak 2021, Pazartesi
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Beşiktaş Mario Mandzukic'in alternatifini buldu! Hulk...
Hücum bölgesine takviye yapmak isteyen Beşiktaş, bu mevki için Mario Mandzukic ile temaslarını sıklaştırmıştı. Siyah-beyazlılar, Hırvat golcüyle anlaşamaması durumunda alternatifi bir başka dünya yıldızında buldu. Beşiktaş'ın B planı, bonservisi elinde olan Hulk. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
11.01.2021
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